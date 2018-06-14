Руководитель БелаПАН подозревается в уклонении от уплаты налогов

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и городу Минску возбудило уголовное дело в отношении руководителя информационного агентства "БелаПАН" по факту уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса послужили полученные из налоговых органов материалы проверки Алеся Липая по фактам неуплаты им подоходного налога с доходов, полученных за рубежом.
"У финансовой милиции есть достоверная информация о том, что Алесь Липай в 2016 и 2017 годах получил от нерезидентов Беларуси доход на общую сумму более Br1,3 млн в эквиваленте. При этом он умышленно не представил в установленные сроки в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту жительства налоговые декларации и не уплатил подоходный налог. Тем самым он уклонился от уплаты подоходного налога на общую сумму более Br173 тыс.", - отметили в ведомстве.
Когда вскрылся этот факт, глава информагентства признал нарушение законодательства и 12 июня 2018 года (дата возбуждения уголовного дела) уплатил подоходный налог и пеню в размере более Br191 тыс. Однако размер ущерба в виде неуплаченного подоходного налога превысил 1 тыс. базовых величин (1 БВ равна Br24,5 тыс.). В подобном случае вне зависимости от последующего возмещения финансовая милиция обязана в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом провести комплекс мероприятий для установления обстоятельств получения такой крупной суммы.
В настоящее время органы финансовых расследований КГК проводят неотложные следственные и другие процессуальные действия.-0-
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