Руководитель группы компаний "АФМ" за 10 лет недоплатил более Br9,2 млн налогов

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель ООО "Группа компаний "АФМ" - управляющая компания холдинга "АФМ" за 10 лет недоплатил налогов на более Br9,2 млн, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

"Фактический владелец коммерческой структуры в соучастии с иными лицами путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений на протяжении 10 лет (с 2007 года) уклонился от уплаты налога на прибыль на общую сумму более Br9,2 млн. Часть из этих денег использовалась для дачи взяток и выплаты зарплат в конвертах директорам государственных сельхозпредприятий и иным лицам", - проинформировали в МВД.

Передачей денег занимались руководители холдинга либо менеджеры коммерческого предприятия. Суммы взяток составляли 5-8% от товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса. Средства для них для них обналичивались с помощью вывода на подконтрольные фирмы, зарегистрированные за рубежом.

Сейчас по материалам ГУБЭП МВД Следственным комитетом в отношении владельца коммерческой структуры и его соучастников возбуждено два уголовных дела за уклонение от налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Проводится расследование, во время него подозреваемые полностью возместили причиненный бюджету Беларуси ущерб.

Ранее сообщалось, что оперативники вскрыли преступную схему деятельности должностных лиц ООО "Группа компаний "АФМ" - управляющая компания холдинга "АФМ", связанную с поставками ветеринарных препаратов и кормовых добавок для государственных сельхозпредприятий. В результате Следственным комитетом по данному факту расследовались уголовные дела о взяточничестве в отношении шести руководителей различных субъектов хозяйствования, первого заместителя председателя правления Белкоопсоюза, а также иных лиц. Всего задокументировано более 70 эпизодов противоправной деятельности.-0-