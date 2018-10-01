Руководитель хозяйства в Ляховичском районе подозревается в хищении сельхозтехники

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе руководитель сельхозпредприятия подозревается в хищении государственного имущества на крупную сумму, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал мужчина 1969 года рождения. В июне и августе 2017 года, находясь в должности управляющего одного из КСУП Ляховичского района, он незаконно подписал договора о продаже и оказании услуг по уборке зерновых. Фигурант передал индивидуальному предпринимателю из Минска два зерноуборочных комбайна общей стоимостью более Br83 тыс., чем допустил растрату вверенного имущества.

Ляховичским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211(присвоение либо растрата) УК. Мужчине грозит от трех до 12 лет лишения свободы.-0-