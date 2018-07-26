Руководитель хозобщества в Бресте получил штраф за незаконное расходование денег предприятия

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель одного из хозяйственных обществ Бреста получил штраф за незаконное расходование денежных средств предприятия. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Хозобщество с почти стопроцентной долей коммунальной собственности в уставном фонде предоставило заем субъекту хозяйствования частной формы собственности. В результате значительная сумма собственных оборотных средств (Br70 тыс.), которые могли быть использованы на укрепление материально-технической базы, развитие производства, стимулирующие выплаты работникам, была перечислена сторонней организации. Несмотря на то, что в договоре было условие о возврате займа в течение месяца с момента его предоставления, деньги вернули лишь спустя полтора года и только после вмешательства прокуратуры.

За нарушение порядка предоставления займа руководитель хозяйственного общества по постановлению прокуратуры Брестской области подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 10 БВ (1 БВ сейчас составляет Br24,5).

Прокуратура выявила нарушения при использовании собственности госпредприятий и в Лунинецком районе. Руководитель одной из сельхозорганизаций без оформления договорных обязательств передал в безвозмездное пользование фермерскому хозяйству картофелеуборочный комбайн, который госпредприятие приобрело на условиях лизинга. Он же похитил принадлежавшую предприятию кабину трактора. В отношении должностного лица прокурор возбудил два уголовных дела.

Вопросам законности распоряжения имуществом в госорганизациях прокуратура уделяет особое внимание. Прокуроры области в первом полугодии провели 56 проверок предприятий. По их результатам внесли 50 представлений, 24 предписания, 26 лиц официально предупредили о недопустимости нарушения законодательства. Инициировали привлечение 18 лиц к административной, 287 - к дисциплинарной ответственности. Обеспечили возмещение вреда на сумму Br227 тыс.

Органы прокуратуры Брестской области во втором полугодии продолжат надзорные мероприятия по этому направлению.-0-