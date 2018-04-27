Руководитель и специалисты хозяйства-должника в Березовском районе незаконно получали премии

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники финансовой милиции выявили нарушения при проверке законности выплат премий и вознаграждений должностным лицам одного из сельскохозяйственных предприятий Березовского района, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Владислав Ларионов.

Так, законодательство запрещает начисление и выплату всех видов премий руководителям и главным специалистам (их заместителям) юридических лиц, имеющих задолженность по платежам в бюджет, образовавшуюся с 1 января 1996 года. У сельскохозяйственного предприятия имелась задолженность по уплате налогов. Вместе с тем в 2016-2017 годах главным специалистам незаконно было выплачено свыше Br17,8 тыс. В ряде случаев это стало возможным из-за того, что заседания наблюдательного совета предприятия являлись не правомочными, так как на них отсутствовали представители государства, имеющие большинство голосов.

Особый интерес вызывает факт премирования руководителя предприятия в начале 2017 года за выполнение заказа на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов для государственных нужд. Предприятие в 2016 году сдало 41,5 т металлолома на Br3,7 тыс., за что директору было выплачено единовременное вознаграждение в размере Br3,9 тыс.

Кроме того, в 2017 году к Дню защитников Отечества и своему 60-летнему юбилею директор получил материальную помощь в общем размере двух должностных окладов. По предварительному сговору с главным бухгалтером предприятия еще Br1,5 тыс. ему было выплачено к профессиональному празднику - Дню работников сельского хозяйства. При этом по контракту руководитель организации мог рассчитывать на единовременные выплаты за календарный год в сумме, не превышающей два должностных оклада.

Прокуратура Березовского района по материалам финансовой милиции возбудила в отношении руководителя и главного бухгалтера предприятия уголовное дело по ч.2 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, по предварительному сговору).-0-