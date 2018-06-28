Руководитель российской компании причинил ущерб белорусскому агрокомбинату на Br130 тыс.

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дзержинского района совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Дзержинского РОВД провела проверку по факту мошеннического завладения руководителем российской коммерческой организации имуществом агрокомбината "Дзержинский". Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

По итогам проверки прокурор возбудил уголовное дело в отношении руководителя российского предприятия по ч.4 ст.209 УК РБ (мошенничество).

Руководитель российской компании в декабре 2015 года заключил договор с агрокомбинатом "Дзержинский" на поставку мясной продукции. Для создания видимости платежеспособности предприятия он частично оплатил полученный из Беларуси товар, при этом заранее не намеревался производить окончательного расчета. Подозреваемый распорядился мясной продукцией по собственному усмотрению, чем причинил ущерб агрокомбинату на сумму более Br130 тыс.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Дзержинский районный отдел Следственного комитета.-0-