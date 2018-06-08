Руководитель торгового предприятия подозревается в неуплате налогов на Br80 тыс.

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель предприятия по оптовой реализации продуктов питания подозревается в неуплате налогов на Br80 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что 43-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью реализовывал продукты: мясо, мороженую рыбу и морепродукты, изделия бакалеи - мелким магазинам и объектам общественного питания за наличный расчет. Чтобы скрыть мошенничество, в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные документы (как правило, бестоварные накладные) о якобы реализованной продукции в адрес лжепредпринимательской структуры. Оплата производилась безналичным перечислением на расчетный счет подконтрольной лжеструктуры. В последующем деньги обналичивались и шли в карман руководителю организации.

Подложные документы позволяли создать видимость легальности совершенных сделок и исказить реальный размер налогооблагаемой базы. Это привело к уклонению от уплаты налогов в бюджет в особо крупном размере: только в 2013-2014 годах с помощью таких махинаций было не выплачено Br80 тыс.

Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере выявила финансовая милиция Минского района. По этому факту Октябрьский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).-0-