Руководители "Белавтоконтинента" строили деятельность по принципу финансовой пирамиды

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемые по делу ООО "Белавтоконтинент" строили преступную деятельность по принципу финансовой пирамиды. Это следует из обвинения, оглашенного прокурором в суде Октябрьского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
Учредители и бывшие директора ООО под различными предлогами, в том числе для осуществления хозяйственной деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием привлекали деньги потерпевших по принципу так называемой финансовой пирамиды. Обвиняемые обещали вернуть средства в срок и с процентами. При этом они утаивали крайне неблагополучное положение общества.
Денежные средства в долг обвиняемым передали 19 потерпевших. Еще 59 пострадавших заключили с ноября 2014 года по февраль 2016 года договоры с ООО и внесли предоплату от 20% до 100% за автомобили "Сузуки", однако их не получили. Противоправные действия обвиняемых повлекли причинение материального ущерба на общую сумму свыше Br2,6 млн.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3177 BYN
|2.325 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0076 BYN
|1.994 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.1463 BYN
|3.145 BYN
|3.16 BYN