Руководители "Белавтоконтинента" строили деятельность по принципу финансовой пирамиды

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемые по делу ООО "Белавтоконтинент" строили преступную деятельность по принципу финансовой пирамиды. Это следует из обвинения, оглашенного прокурором в суде Октябрьского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Учредители и бывшие директора ООО под различными предлогами, в том числе для осуществления хозяйственной деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием привлекали деньги потерпевших по принципу так называемой финансовой пирамиды. Обвиняемые обещали вернуть средства в срок и с процентами. При этом они утаивали крайне неблагополучное положение общества.

Денежные средства в долг обвиняемым передали 19 потерпевших. Еще 59 пострадавших заключили с ноября 2014 года по февраль 2016 года договоры с ООО и внесли предоплату от 20% до 100% за автомобили "Сузуки", однако их не получили. Противоправные действия обвиняемых повлекли причинение материального ущерба на общую сумму свыше Br2,6 млн.

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