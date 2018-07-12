Руководители Мстиславской детской школы искусств приговорены к 2 годам ограничения свободы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Дрибинского района приговорил директора Мстиславской детской школы искусств имени Н.Н. Чуркина и его заместителя к двум годам ограничения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Могилевского областного суда.

Должностные лица признаны виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц по предварительному сговору. Каждой из них назначено два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, со штрафом в размере 40 БВ (Br980) и лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Обвиняемые директор и его заместитель вносили в табель учета рабочего времени заведомо недостоверные сведения о якобы проведенных ими учебных часах, однако занятия не проводили.-0-