Руководители одного из крупных предприятий Минской области не уплатили более Br500 тыс. налогов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое руководителей одного из крупных предприятий Минской области, имеющих собственное производство химических добавок, используемых в строительной и иных областях, неуплатой налогов причинили государству ущерб более чем на Br900 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело о финансовых махинациях в бизнес-деятельности. Противоправные действия представителей бизнеса, которые с целью уклонения от уплаты налогов пользовались услугами лжеструктур, пресечены следователями совместно с оперативными работниками управления ДФР КГК по Минской области и Минску.

"По результатам проверки фигуранты подозреваются в причинении ущерба государству в виде неуплаченных налогов в сумме порядка Br500 тыс., а с учетом значительного периода их преступной деятельности (с 2012 года) будут учитываться пеня и штрафные санкции. Всего же причиненный ущерб от противоправной деятельности составляет более Br900 тыс. Часть причиненного государству ущерба возмещена. Дополнительно на имущество подследственных наложен арест, стоимость которого обеспечивает полное погашение ущерба. Комплекс следственных действий продолжается", - отметила Татьяна Белоног.

Имея существенный оборот изготавливаемой продукции и обширный круг потребителей как на территории Беларуси, так и за ее пределами, руководители организации более трех лет использовали поддельные бухгалтерские документы о якобы имевшем место товарообороте с другими структурами. Таким образом, скрывая реальное финансовое положение фирмы, в своем распоряжении руководители бизнеса оставляли значительные суммы денежных средств, фактически причитающиеся к уплате в виде налогов.

При обысках изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации со сведениями о противоправной деятельности фигурантов. На имущество подозреваемых (автомобили, депозиты) наложен арест на общую сумму порядка Br2 млн.

Действия подозреваемых квалифицированы как уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере - ч. 2 ст. 243 УК РБ.

Кроме того, рассматривается вопрос о соединении данного уголовного дела с другим, также находящимся в производстве следственного управления УСК по Минской области, обвиняемыми (подозреваемыми) по которому признаны более 20 человек. Данным лицам были подконтрольны более 80 лжеструктур, бланки первичных документов, расчетные счета и реквизиты которых использовались в противоправной деятельности.-0-