Руководители предприятия в Житковичах обманули бюджет почти на Br29 тыс.

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители общества с ограниченной ответственностью по производству пиломатериалов в Житковичах исказили налоговую отчетность и незаконно получили из бюджета почти Br29 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
В 2015 году у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов в бюджет. Из-за непростой финансовой ситуации в июле 2015 года руководители ООО внесли ложные сведения в декларацию (расчет) по налогу на добавленную стоимость за май. Таким образом на расчетный счет предприятия было незаконно переведено из бюджета свыше Br28,5 тыс. Эти деньги руководители сняли наличными и использовали для выплаты заработной платы, а также на личные нужды.
Данный факт удалось установить работникам Мозырского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области. По материалам их проверки в отношении должностных лиц ООО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-
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