Руководители профсоюза РЭП не признают вину

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители профсоюза работников радиоэлектронной промышленности не признают вину, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении обвиняемых - Геннадия Федынича и Игоря Комлика - началось сегодня. Дело рассматривает суд Советского района Минска. Фигуранты обвиняются в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия налоговой базы, уклонении от представления налоговой декларации, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

Как следует из обвинения, оглашенного прокурором, председатель профсоюза Геннадий Федынич вместе с главным бухгалтером этого объединения Игорем Комликом с января 2011 по март 2012 года без соответствующего разрешения Нацбанка Беларуси обеспечил открытие счета профсоюза в иностранной валюте в банке, расположенном в Вильнюсе. Далее средства, поступившие от нерезидентов Беларуси, снимались Комликом, перемещались на территорию Беларуси, в том числе лицами, не осведомленными о преступном характере этих действий. Поступление денежных средств не отражалось в регистрах бухгалтерского учета профсоюза, не зарегистрировалось должным образом как иностранная безвозмездная помощь.

Таким образом с 13 января по 22 марта 2011 года обвиняемые получили доход на общую сумму более $17,4 тыс., с 9 марта по 9 декабря того же года - 140 тыс. евро. В результате за 2011 год не был уплачен налог на прибыль в размере более Br22 тыс. с учетом деноминации. Тем самым обвиняемые причинили ущерб в особо крупном размере.

Как говорится в обвинении, руководители профсоюза действовали из корыстных побуждений, в то время как были ответственны за организацию правильности ведения бухгалтерского учета.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время Комлик занимает должность регионального представителя этого профсоюза по Минску и Минской области.

Разбирательство будет продолжено сегодня после обеда. Сначала допросят свидетелей, затем изучат письменные и иные материалы дела, после чего перейдут к допросу обвиняемых.-0-