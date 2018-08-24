Руководители профсоюза РЭП приговорены к 4 годам ограничения свободы

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении руководителей профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

Фигуранты признаны виновными в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия налоговой базы, уклонении от представления налоговой декларации, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

Председатель профсоюза Геннадий Федынич и Игорь Комлик, работавший главным бухгалтером этого объединения, приговорены к 4 годам ограничения свободы без направления в исполнительное учреждение открытого типа, без конфискации имущества. Их лишат права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет.

С обвиняемых солидарно в доход государства в счет возмещения ущерба будет взыскано более Br47 тыс.

Из обвинения следует, что председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич вместе с главным бухгалтером этого объединения Игорем Комликом с января 2011 года по март 2012 года без соответствующего разрешения Нацбанка Беларуси обеспечил открытие счета профсоюза в иностранной валюте в банке, расположенном в Вильнюсе. Средства, поступившие от нерезидентов Беларуси, снимались Комликом, перемещались в Беларусь, в том числе лицами, не осведомленными о преступном характере этих действий. Поступление денег не отражалось в регистрах бухгалтерского учета профсоюза, не регистрировалось должным образом как иностранная безвозмездная помощь.

Таким образом с 13 января по 22 марта 2011 года обвиняемые получили доход на общую сумму более $17,4 тыс., с 9 марта по 9 декабря того же года - 140 тыс. евро. В результате за 2011 год не был уплачен налог на прибыль в размере более Br22 тыс. с учетом деноминации. Тем самым обвиняемые причинили ущерб в особо крупном размере.

Приговор может быть обжалован и опротестован.-0-