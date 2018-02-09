Руководители службы маршрутных такси Минской области заключены под стражу за уклонение от уплаты налогов

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители частной службы маршрутных такси заключены под стражу за уклонение от уплаты налогов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в правоохранительных органах.

Уголовное делу возбужденно УДФР КГК по Минской области и Минску по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере). Прокуратурой столичного региона санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов - двух руководителей частной службы маршрутных такси, которая занималась перевозками по междугородним маршрутам Минской области.

Как пояснили в прокуратуре Минской области, с января 2015 года по конец сентября 2017-го фигуранты дела уклонялись от уплаты налогов. Они не отражали в регистрах бухгалтерского учета выручку, поступающую в виде наличных от водителей маршрутных такси. Для этого использовалось несколько преступных схем - обнуление кассовых аппаратов либо непроведение через них наличной выручки.

"Допрошенные по уголовному делу в качестве свидетелей водители и должностные лица общества факты сокрытия выручки подтвердили. Пояснили, что делали это по указанию, а изъятая документация, так называемая черная бухгалтерия, и проведенные экспертизы позволили установить точную сумму неуплаты налогов, которая составляет чуть менее Br200 тыс.", - рассказали в свою очередь в КГК.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, на имущество фигурантов наложен арест, в том числе на 7 автомобилей. "Общая сумма арестованного имущества составляет не менее Br450 тыс.", - добавили в Комитете госконтроля.

Столичная финансовая милиция проводит неотложные следственные и другие процессуальные действия для закрепления следов преступления, после чего дело будет передано для производства предварительного расследования в подразделение Следственного комитета. В отношении кассовых аппаратов назначено исследование на предмет соответствия их эталонному образцу и наличия возможности внешнего воздействия. Предварительные результаты исследования указывают, что они могли обнуляться таким способом.-0-