Руководителя "Калипсо Тур" судят в Минске

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска приступил к разбирательству по уголовному делу в отношении руководителя "Калипсо Тур", которая обвиняется в мошенничестве в сфере туристических услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

Уроженка Минска обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, она единолично руководила деятельностью по организации туристических поездок от имени ИП "Борздый" и ООО "Калипсо Тур". При этом с октября 2016 по июль 2017 года денежными средствами, полученными от клиентов в качестве предоплаты, женщина распоряжалась по своему усмотрению. Она обещала позже возместить вред за сорванные поездки, однако продолжала заключать новые договоры, заведомо зная, что принимаемые на себя обязательства не выполнит.

Когда фактическая деятельность фирмы была полностью остановлена, покупатели путевок стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Потерпевшими от действий руководителя "Калипсо Тур" признаны 98 человек. Общий ущерб составил более Br280 тыс.

Обвиняемая заключена под стражу. На ее имущество наложен арест. По данным следствия, женщина являлась частой гостьей игорных заведений.-0-