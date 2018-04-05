Рыбачивший на льду мужчина утонул в Полоцком районе

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбачивший на льду реки мужчина утонул в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о тонущем на реке Ушача в районе д. Косари поступило в МЧС 4 апреля в 16.00. Прибывшие на место спасатели обнаружили на берегу пенсионера. Мужчина рассказал, что на льду в 5 м от берега ловил рыбу. На расстоянии 25-30 м от берега также находился рыбак. Пенсионер увидел, как тот провалился под лед и попытался к нему приблизиться, чтобы помочь. Но через несколько метров сам провалился, но смог выбраться на берег.

В 17.57 ниже по течению в воде подо льдом на расстоянии 25 м от берега работники МЧС обнаружили труп мужчины, личность устанавливается.-0-