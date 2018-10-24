Рыбак-промысловик в Светлогорском районе вывез и разделал восемь ондатр

24 октября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. Светлогорский РОСК возбудил уголовное дело за незаконное перемещение (транспортировку) и разделку диких животных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Гомельской области.

Промысловая бригада работала в арендованном заказником "Выдрица" угодье на реке Березина. В одной из сетей рыбак бригады обнаружил запутавшихся ондатр, которые, по его словам, к тому моменту уже были мертвы. Восемь погибших особей он привез домой, где освежевал.

Не сообщив о находке пользователю охотничьих угодий или в милицию, мужчина нарушил правила ведения охоты. Очевидцы сообщили об увиденном сотрудникам Светлогорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, которые вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре места жительства рыбака были найдены и изъяты шкуры и тушки ондатр.

Светлогорский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.282-1 УК Беларуси (незаконное перемещение (транспортировка) или разделка диких животных). Санкции статьи предусматривают штраф или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.-0-