Рыбак провалился под лед на водохранилище Дрогичина

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине рыбачивший на водохранилище мужчина провалился под лед, сообщили БЕЛТА в Брестском областном ОСВОД.
Несчастный случай произошел 25 марта. Житель райцентра 1979 года рождения пренебрег запретом выхода на лед и отправился на зимнюю рыбалку. Непрочный покров не выдержал его веса - мужчина оказался в воде. Находившийся неподалеку очевидец заметил тонущего человека и оказал ему помощь. Пострадавшего с диагнозом "переохлаждение" госпитализировали. Рыбак находился в состоянии алкогольного опьянения - 2,6 промилле.
В ОСВОДе обратили внимание, что на водоемах Брестской области активно сходит лед. Он остался только в заливах и на прудах. При этом покров не обеспечивает надежности, поскольку интенсивно разрушается под воздействием солнца и плюсовой температуры. Специалисты подчеркивают, что весенний лед очень коварен.
С начала года на водоемах Брестской области погибли четыре человека, спасены пятеро.-0-
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