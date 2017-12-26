Рыбак утонул в Городокском районе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, занимавшийся зимней рыбной ловлей, утонул в Городокском районе. Соответствующую информацию опубликовала областная газета "Витебские вести", сообщает БЕЛТА.

По информации издания, трагедия произошла 23 декабря. Водолазы достали тело 56-летнего жителя Витебского района, который рыбачил на озере Вымно Спортивное в Городокском районе.

В тот же день трагедия могла случиться и в Докшицком районе. Там 64-летний полочанин на озере Ольшица в 400 м от берега провалился под лед. Ему на помощь поспешил рыбак из Минска, но также оказался в воде. Благодаря своевременному приезду сотрудников МЧС оба мужчины были спасены. Ранее, 20 декабря, две трагедии на воде случились в Витебском и Шумилинском районах.

Запрет выхода на лед был введен в Витебской области с 22 декабря на основании распоряжения облисполкома. Запрещен выход на лед во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 см, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда. Однако многие любители рыбалки продолжают с риском для жизни выходить на неокрепший лед. Например, 23 декабря рейдовой группой было предупреждено 98 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.-0-