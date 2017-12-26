Рыбак утонул в Городокском районе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, занимавшийся зимней рыбной ловлей, утонул в Городокском районе. Соответствующую информацию опубликовала областная газета "Витебские вести", сообщает БЕЛТА.
По информации издания, трагедия произошла 23 декабря. Водолазы достали тело 56-летнего жителя Витебского района, который рыбачил на озере Вымно Спортивное в Городокском районе.
В тот же день трагедия могла случиться и в Докшицком районе. Там 64-летний полочанин на озере Ольшица в 400 м от берега провалился под лед. Ему на помощь поспешил рыбак из Минска, но также оказался в воде. Благодаря своевременному приезду сотрудников МЧС оба мужчины были спасены. Ранее, 20 декабря, две трагедии на воде случились в Витебском и Шумилинском районах.
Запрет выхода на лед был введен в Витебской области с 22 декабря на основании распоряжения облисполкома. Запрещен выход на лед во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 см, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда. Однако многие любители рыбалки продолжают с риском для жизни выходить на неокрепший лед. Например, 23 декабря рейдовой группой было предупреждено 98 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.349 BYN
|2.346 BYN
|2.352 BYN
|USD
|1.9791 BYN
|1.98 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.4287 BYN
|3.41 BYN
|3.42 BYN