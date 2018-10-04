4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Рыбака с электроудочкой и 4 мешками сетей задержали в Новогрудском районе, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко.
В поле зрения инспекторов природоохраны и сотрудников милиции попал 31-летний житель города Березовка. Мужчина собирался ловить рыбу на озере у деревни Щара в Новогрудском районе.
"Для этих целей рыбак взял с собой надувную лодку, электроудочку и четыре мешка с рыболовными сетями. Все это было изъято провоохранителями", - рассказал Александр Зинченко.
В отношении горе-рыбака Новогрудским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ему грозит ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.-0-
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