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Рыбака с электроудочкой и 4 мешками сетей задержали в Новогрудском районе

Происшествия 04.10.2018 | 08:52
Фото из архива
Фото из архива

4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Рыбака с электроудочкой и 4 мешками сетей задержали в Новогрудском районе, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко.

В поле зрения инспекторов природоохраны и сотрудников милиции попал 31-летний житель города Березовка. Мужчина собирался ловить рыбу на озере у деревни Щара в Новогрудском районе.

"Для этих целей рыбак взял с собой надувную лодку, электроудочку и четыре мешка с рыболовными сетями. Все это было изъято провоохранителями", - рассказал Александр Зинченко.

В отношении горе-рыбака Новогрудским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ему грозит ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.-0-

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