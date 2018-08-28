Самодельное оружие обнаружила жительница Гродно после смерти супруга

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Самодельное оружие обнаружила в квартире жительница Гродно после смерти супруга, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Мария Лешик.

Пенсионерка 1955 года рождения выдала сотрудниками милиции три предмета, конструктивно напоминающие составные части огнестрельного оружия. Была назначена баллистическая экспертиза. "Согласно заключению эксперта Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, предметы возможно соединить в два устройства, которые являются ручным гладкоствольным короткоствольным огнестрельным оружием калибра 9 мм и пригодны для стрельбы", - рассказала Мария Лешик.

Эксперты отмечают, что подобные случаи с самодельным оружием встречаются нечасто, ведь здесь нужны знания в оружейном деле.-0-