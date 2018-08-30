Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Минске: ребенку стало плохо

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва-Рим, совершил вынужденную посадку в Минске. Этот факт корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"В 10.02 самолет авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Москвы в Рим, совершил вынужденную посадку в нашем аэропорту", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, решение о посадке было принято из-за сильного недомогания у ребенка. "Малыша транспортировали в одно из учреждений здравоохранения Минска. Сейчас проводятся необходимые анализы и исследования для того, чтобы поставить правильный диагноз и принять необходимые меры", - отметила она.-0-