Самолет "Белавиа" из-за неполадок снижал высоту полета

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший из Москвы в Минск вечером 8 октября, вынужден был снизить высоту полета из-за неполадок в системе кондиционирования. Эту информацию подтвердили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе компании.

Речь идет о рейсе B2 974 Москва-Минск. Во время начального набора высоты сработала сигнализация о неполадках воздушной системы кондиционирования. В связи с этим командиром экипажа было принято решение о снижении и дальнейшем следовании на безопасной высоте.

В результате борт был вынужден в два раза снизить высоту полета. В 21.45 он благополучно приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Пилоты действовали согласно инструкциям, отметили в "Белавиа". Экипаж регулярно информировал пассажиров о ходе полета.-0-