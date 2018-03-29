29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саперы два дня подряд выезжали на улицу Скорины в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель внутренних войск МВД Владимир Порхомцев.
Строители при проведении работ по улице Скорины, 45 дважды, 27 и 28 марта, наткнулись на подозрительные предметы. Рабочие копали траншею под теплотрассу. Саперы, прибывшие на место, установили, что это учебные противотанковые мины ТМ-57, поэтому никакой опасности они не представляют.
Саперно-пиротехнические работы производили специалисты взрывотехнического центра войсковой части 5448.-0-
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