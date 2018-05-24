24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбежавшего из минской больницы подростка нашли, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Вечером 23 мая подросток был найден оперативными сотрудниками Первомайского РУВД Минска на улице Зыбицкая. В настоящее время с мальчиком все в порядке, он продолжает лечение в ГУ "РНПЦ психического здоровья", - пояснили в ГУВД.

Как сообщалось, Первомайским РУВД Минска разыскивался 15-летний Даниил Сенников, который днем 14 мая при выписке из РНПЦ психического здоровья (Долгиновский тракт, 152) оттолкнул медсестру и убежал в неизвестном направлении. В данном учреждении подросток проходил курс лечения.-0-