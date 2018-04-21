Сбежавшего из-под конвоя брестчанина задержали в Ивацевичском районе

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали подозреваемого с совершении наркопреступления жителя Бреста, который сбежал из-под конвоя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В отношении неработающего брестчанина 1991 года рождения были возбуждены уголовные дела по ч.2,3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Он был доставлен 5 апреля на стационарное лечение в хирургическое отделение одной из больниц Бреста, находился под стражей. Спустя пять дней фигурант сбежал. На него было заведено еще одно уголовное дело по факту побега (ч.1 ст. 413 УК).

Сотрудники уголовного розыска УВД облисполкома, Ленинского РОВД Бреста совместно с коллегами из Ивацевичского райотдела внутренних дел вечером 20 апреля задержали беглеца в деревне Оброво. Мужчина помещен в следственный изолятор.-0-