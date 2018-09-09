Страус-беглец пойман в лесу в Осиповичском районе

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страуса, сбежавшего из птичьего приюта "Охрана природы", нашли в лесу в Осиповичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор частного природоохранного учреждения Жанна Сащеко.

Страус сбежал еще 6 сентября. Поймать беглеца удалось благодаря помощи неравнодушных людей. Одна из очевидцев сообщила, что видела птицу в Минской области. Позже поступило сообщение от второй девушки. Она заметила что-то крупное, быстро передвигающееся в лесу в Осиповичском районе Могилевской области.

Страус сбежал из птичьего приюта в Осиповичском районе Страус сбежал 6 сентября, пока его не удалось найти. Предположительно, птица может быть в лесу в Осиповичском районе. Там его заметила очевидец.

Команда птичьего приюта выехала на место и отловила птицу. Сейчас страус дома. По словам Жанны Сащеко, он устал и испуган, немного обезвожен, но уже начал есть. "Думаю, все будет хорошо", - сказала она.

Учреждение "Охрана природы" основано для помощи диким птицам, попавшим в беду. Деятельность организации в первую очередь направлена на лечение, реабилитацию и возвращение диких птиц в среду обитания, а также на содержание тех птиц, которые по ряду причин не могут быть возвращены в природу и останутся под опекой до конца жизни (обычно в учреждении постоянно проживает около 40 таких животных). Страусов в приюте содержат с коммерческой целью: средства от продажи маленьких страусят или яиц направят на кормление птиц-инвалидов.-0-