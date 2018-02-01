Сбившему пенсионера на остановке в Дзержинском районе бесправнику предъявлено обвинение

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
02 февраля 2018, Пт
+1°C
Сплошная облачность
EUR 2.4507
USD 1.9756
RUB 3.5114
Главное
Александр Лукашенко и Андрей Швед Кристальная честность экспертов и раскрытое дело прошлых лет - Лукашенко обсудил со Шведом развитие Госкомитета судэкспертиз
Президент
"Стесняться старого нечего" - Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны
Президент
Утверждена государственная инвестпрограмма на 2018 год
Президент
В ПВТ прошел круглый стол ИТ-сообщества, Генпрокуратуры и силовых ведомств
Общество
Лучшие фото БЕЛТА в январе
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Для сериала "Форс-мажоры" нашли замену Меган Маркл
00:35 Калейдоскоп
В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе
00:18 В мире
В Солигорске столкнулись грузовик и легковушка - двое погибших
Вчера 22:35 Происшествия
Бывший тренер футбольной сборной Беларуси Бернд Штанге стал наставником сборной Сирии
Вчера 21:45 Спорт
РЕПОРТАЖ: "Взгляд в будущее": показ белорусской одежды из белорусских тканей
Вчера 21:40 Экономика
В Анкаре прогремел мощный взрыв в налоговой инспекции
Вчера 21:30 В мире
Работа некоторых пригородных автобусных маршрутов в Минске изменится с 6 февраля
Вчера 21:24 Регионы
Стрельба в школе Лос-Анджелеса: пострадали два ученика
Вчера 21:24 В мире
ООН возобновила поставки помощи в Сирию из Турции
Вчера 21:18 В мире
ФОТОФАКТ: В Могилеве выбирали, кто из красавиц пройдет в финал конкурса "Мисс Беларусь-2018"
Вчера 21:08 Регионы
Nintendo снимет фильм по мотивам видеоигр Super Mario
Вчера 20:55 Калейдоскоп
БГК им. Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги сыграл вничью с "Вардаром"
Вчера 20:49 Спорт
Арт-проект "Стол" покажут белорусскому зрителю
Вчера 20:30 Культура
Брестская таможня отмечает увеличение транзитных перевозок
Вчера 20:01 Регионы
Андрейченко и Турчин назначены уполномоченными представителями главы государства в Витебской и Гомельской областях
Вчера 19:41 Президент
Госстандарт открыл инфолинию
Вчера 19:14 Общество
В Беларуси снижены цены на 117 наименований зарубежных лекарств
Вчера 19:05 Общество
Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm у ленты из США
Вчера 18:52 Культура
В Байнете создана платформа по финансовому оздоровлению предприятий
Вчера 18:51 Экономика
РЕПОРТАЖ: Путешествие в мир иллюзии: не моргайте, а то все пропустите
Вчера 18:51 Культура
Все новости
Сюжеты
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Посевная кампания Посевная кампания
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Сбившему пенсионера на остановке в Дзержинском районе бесправнику предъявлено обвинение

Происшествия 01.02.2018 | 12:32

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предъявлено обвинение бесправнику, который сбил пенсионера на остановке в Дзержинском районе. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление СК по Минской области завершило расследование уголовного дела об аварии с тяжкими последствиями, 19-летний водитель обвиняется в совершении тяжкого ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Парень за рулем легкового ВАЗа 5 ноября прошлого года сбил 71-летнего пенсионера на остановке в д. Старинки. В крови у водителя было зафиксировано 0,4 промилле алкоголя.

По данным следствия, накануне произошедшего молодой человек взял у родителей автомобиль и поехал в Дзержинск покупать спиртное. Водительского удостоверения у него не было. "На обратном пути он ехал со скоростью не менее 90 км/ч при разрешенной 60 км/ч и проигнорировал знак о приближении к опасному участку дороги. На закруглении водитель в результате заноса выехал за пределы проезжей части в левый кювет, где сбил местного жителя, который ждал на остановке автобус", - рассказала Татьяна Белоног.

Комплекс следственных и процессуальных действий по уголовному делу завершен, получены результаты ряда экспертиз, допрошены участники происшествия. По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Новости по теме
Грузовик сбил школьника в Логойском районе
В Гомеле грузовик сбил двух женщин
﻿
Теги
Дзержинск, ДТП, Следственный комитет, смерть
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4507 BYN 2.455 BYN 2.457 BYN
USD
1.9756 BYN 1.974 BYN 1.977 BYN
RUB
3.5114 BYN 3.512 BYN 3.52 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Суперфокусы бродвейского шоу "Иллюзионисты" в Минске
Все видео

Фотоновости

В Могилеве выбирали, кто из красавиц пройдет в финал конкурса "Мисс Беларусь-2018"
Все фото

Инфографика

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов В Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Лукашенко обсудил с Сенько сотрудничество с Россией в таможенной сфере
Андрейченко и Турчин назначены уполномоченными представителями главы государства в Витебской и Гомельской областях
Подписан указ о создании инкассаторской компании "Белинкасгрупп"
Политика
Андрей Дапкюнас и Мэри Элизабет Флорес Флейк. Фото МИД Беларусь выступила с инициативой о признании в ООН роли Международной ассоциации постоянных представителей
Дальнейшие шаги по обмену удерживаемыми лицами обсуждались на заседании ТКГ в Минске
Следующее заседание группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 14 февраля
Экономика
Фото из архива Беларусь в 2018 году должна экспортировать фармпродукции на $200 млн
РЕПОРТАЖ: "Взгляд в будущее": показ белорусской одежды из белорусских тканей
В Байнете создана платформа по финансовому оздоровлению предприятий
Общество
Анатолий Калинин. Фото из архива Беларусь и Huawei планируют реализовать совместный проект по поставке сетевых решений для медицины
Госстандарт открыл инфолинию
В Беларуси снижены цены на 117 наименований зарубежных лекарств
Регионы
Фото из архива Около Br74,4 млн направят в Минске в этом году на соцзащиту и содействие занятости
Работа некоторых пригородных автобусных маршрутов в Минске изменится с 6 февраля
ФОТОФАКТ: В Могилеве выбирали, кто из красавиц пройдет в финал конкурса "Мисс Беларусь-2018"
Спорт
Группа белорусских спортсменов отправилась на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан
Бывший тренер футбольной сборной Беларуси Бернд Штанге стал наставником сборной Сирии
БГК им. Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги сыграл вничью с "Вардаром"
Технологии
Во время встречи. Фото Минсвязи Беларусь и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в области связи и информатизации
Amazon назван самым дорогим брендом в мире по версии Brand Finance
В Китае насчитывается 772 млн пользователей интернета
Культура
РЕПОРТАЖ: Путешествие в мир иллюзии: не моргайте, а то все пропустите
Арт-проект "Стол" покажут белорусскому зрителю
Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm у ленты из США
В мире
В Боливии из-за наводнений пострадали 50 тыс. семей
В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе
В Анкаре прогремел мощный взрыв в налоговой инспекции
Калейдоскоп
Гороскоп на февраль 2018 года
Для сериала "Форс-мажоры" нашли замену Меган Маркл
Nintendo снимет фильм по мотивам видеоигр Super Mario
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
"Магазинные торты я не ем!"
Характер на кончиках пальцев
Поручись за меня
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия