Сбившему пенсионера на остановке в Дзержинском районе бесправнику предъявлено обвинение

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предъявлено обвинение бесправнику, который сбил пенсионера на остановке в Дзержинском районе. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление СК по Минской области завершило расследование уголовного дела об аварии с тяжкими последствиями, 19-летний водитель обвиняется в совершении тяжкого ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Парень за рулем легкового ВАЗа 5 ноября прошлого года сбил 71-летнего пенсионера на остановке в д. Старинки. В крови у водителя было зафиксировано 0,4 промилле алкоголя.

По данным следствия, накануне произошедшего молодой человек взял у родителей автомобиль и поехал в Дзержинск покупать спиртное. Водительского удостоверения у него не было. "На обратном пути он ехал со скоростью не менее 90 км/ч при разрешенной 60 км/ч и проигнорировал знак о приближении к опасному участку дороги. На закруглении водитель в результате заноса выехал за пределы проезжей части в левый кювет, где сбил местного жителя, который ждал на остановке автобус", - рассказала Татьяна Белоног.

Комплекс следственных и процессуальных действий по уголовному делу завершен, получены результаты ряда экспертиз, допрошены участники происшествия. По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-