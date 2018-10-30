Сбивший мать с ребенком минчанин также обвиняется в подделке документов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением завершено расследование дорожно-транспортного происшествия в Минске, в результате которого женщина и ребенок получили серьезные травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, нетрезвый 74-летний водитель Geely LС-cross 31 мая около 19.00 на перекрестке улиц Матусевича и Петра Глебки в Минске сбил 24-летнюю женщину и ее двухлетнего сына. Мать с ребенком пересекали дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ДТП они получили множественные тяжелые травмы и были госпитализированы. Как выяснилось, пенсионер был лишен права управления за езду в пьяном виде и совершение дорожно-транспортных происшествий.

"Установлено, что мужчина в момент ДТП двигался со скоростью более 70 км/ч при ограничении на данном участке в 60 км/ч. У перехода он не снизил скорости, - проинформировали в СК. - Также в ходе следствия было выявлено, что в 2017-2018 годах фигурант неоднократно обращался в правоохранительные органы с заведомо ложными заявлениями о якобы хищении у него инспектором ДПС паспорта. Таким образом он желал отомстить сотруднику ГАИ за привлечение к административной ответственности. Паспорт при этом хранился у пенсионера, и был изъят у него в автомобиле сразу после ДТП".

При досмотре следователи изъяли и временное разрешение на право управления транспортными средствами. Его мужчина подделал - вклеил свою фотографию и исправил год окончания срока действия. "На всех этапах следствия мужчина ни разу не поинтересовался состоянием здоровья потерпевших, не сострадал им и не сожалел о содеянном. Ранее он привлекался к уголовной ответственности - в 1986 году мужчина был осужден по ст.111 (истязание) Уголовного кодекса БССР и приговорен к трем годам лишения свободы", - отметили в СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.380 УК (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем) и ч.1 ст.400 УК (заведомо ложный донос). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-