Сбивший пенсионерку в Копыльском районе водитель грузовика приговорен к пяти годам ограничения свободы

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Копыльского района Минской области приговорил водителя МАЗ, сбившего пенсионерку, к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.

Обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По решению суда он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован.

Авария произошла 21 ноября 2017 года около 14.30 у деревни Бобовня на 16-м км автодороги Копыль-Бобовня-Логовище. Водитель на автопоезде ехал в сторону Копыля и сбил пешехода - 58-летнюю местную жительницу, которая двигалась в попутном направлении и катила велосипед. В результате женщина от травм скончалась на месте происшествия.-0-