Сбивший работницу автомойки водитель "БМВ" приговорен к двум годам лишения свободы

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска приговорил водителя, который сбил работницу автомойки, к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств на срок 5 лет. С него взысканы процессуальные издержки в доход государства в размере Br38,24.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

"БМВ" сбил работницу автомойки на просп.Дзержинского в сентябре 2017 года. Водитель двигался по территории АЗС и наехал на женщину. Пострадавшая была госпитализирована, но от полученных травм умерла в больнице.-0-