Сбивший судей на автодроме под Витебском багги отправлен на экспертизу

22 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия на автодроме под Витебском, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, изъяты документы по организации соревнований, а также СКА багги. "По машине назначена автотехническая экспертиза, которая покажет ее техническое состояние и скорость, с которой ехал гонщик. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести травм, полученных пострадавшими", - отметила Оксана Лазько.

Во время соревнований на Кубок Беларуси по автомобильному кроссу (21 октября) на трассе в Тулово под Витебском 35-летний водитель-спортсмен багги не справился с управлением, выехал за пределы трассы и наехал на судей. В результате 52-летний и 46-летний мужчины получили различные повреждения и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Водитель и зрители не пострадали.-0-