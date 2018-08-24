Селфи на крыше "запорожца" обернулось для подростков уголовным делом

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино на группу подростков завели уголовное дело за поврежденный "запорожец". Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Точное число подростков в милиции не назвали, отметив только, что среди них были и две девушки, младшей из которых 16 лет. "В погоне за неординарными и нестандартными снимками они заселфились на крыше, капоте и крышке багажного отделения легкового автомобиля ZAZ 968М. Фотографии выложили в социальных сетях и мессенджерах, получили немало лайков, - сказал заместитель начальника Жодинского ГОВД Сергей Тюльманков. - Однако аккуратно сделать фото не получилось. В результате фотосессии указанные элементы раритетного автомобиля были изрядно повреждены. Владелец оценил материальный ущерб в Br1 тыс.".

В отношении компании возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК (злостное хулиганство).-0-