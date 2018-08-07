Сельхозпредприятие Березовского района недоплатило в бюджет более Br330 тыс.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кобринский межрайотдел финансовых расследований выявил факт уклонения заместителем директора сельхозорганизации Березовского района от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Заместитель директора по экономике и финансам предприятия, которое также занимается производством алкогольной продукции, внесла в налоговые декларации за июль-сентябрь 2016 года недостоверные сведения об объемах реализованной водки. Таким образом она уменьшила размер подлежащего уплате акциза, и в бюджет было недоплачено свыше Br330 тыс.
Через год, узнав о предстоящей плановой проверке, за несколько дней до ее начала замдиректора предоставила в налоговые органы уточненные декларации. Однако финансовые милиционеры все равно нашли несоответствия и доказали умышленный характер фальсификации.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3269 BYN
|2.323 BYN
|2.329 BYN
|USD
|2.0125 BYN
|2.008 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.1689 BYN
|3.155 BYN
|3.168 BYN