Сельхозпредприятие Россонского района недоплатило почти Br127 тыс. налогов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственное предприятие Россонского района за 2014-2017 годы не уплатило в бюджет налоги в размере почти Br127 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Факт неуплаты налогов установили Новополоцкий межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области и инспекция Министерства по налогам и сборам во время проверки в сентябре этого года.

Главный бухгалтер указывала в бухучете суммы налога на добавленную стоимость из товарно-транспортных накладных на поставку предприятию за счет бюджетных средств минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, запасных частей и не сторнировала налоговых вычетов по этим накладным - в результате в инспекцию представлялись декларации с недостоверными сведениями и не уплачивались налоги.

Материалы дела переданы в Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета. В отношении главного бухгалтера сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Нанесенный государству ущерб организация погасила.-0-