Сельхозпредприятие в Дрогичинском районе неэффективно использовало выделенные по госпрограмме деньги

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дрогичинского района установила факты неэффективного использования ОАО "Именинский" бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий по развитию плодоводства, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Треть приобретенных хозяйством в 2013-2015 годах за бюджетные деньги кустов голубики погибли. Потери на ягодных плантациях стали результатом несоблюдения технологий посадки, возделывания и ухода за насаждениями голубики, а также необеспечения сохранности кустарниковой растительности. Кроме того, прокурорской проверкой установлено, что нарушения законодательства были допущены и при закупке саженцев этого растения. В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла представление председателю райисполкома, в котором инициирует принять меры по эффективному выполнению мероприятий госпрограмм в аграрном секторе, а также привлечь виновных должностных лиц организации и райсельхозпрода к дисциплинарной ответственности.

Надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства при реализации мероприятий государственных программ является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры области, отметили в ведомстве. Прокурорские проверки выявляют факты распоряжения бюджетными средствами с нарушением требований законодательства о государственных закупках, нецелевого использования средств господдержки, ненадлежащего выполнения программных мероприятий, отсутствие должного методического сопровождения со стороны курирующих ведомств.

По инициативе органов прокуратуры в Брестской области в 2017 году отменены начатые с нарушением законодательства процедуры государственных закупок на сумму свыше Br2 млн. По результатам проверок внесено 11 представлений, вынесено 7 предписаний, официально предупреждено 12 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности привлечено 71 должностное лицо, к административной - 28, материальной - 9 человек.-0-