Сельхозпредприятие в Слонимском районе приукрасило статотчетность о поголовье дойного стада

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция совместно с прокуратурой Слонимского района выявили факты искажения государственной статотчетности о количестве поголовья дойного стада на одном из коммунальных сельскохозяйственных предприятий, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Установлено, что в марте 2018 года сельхозпредприятие предоставило в органы статистики достоверные сведения в электронном виде. Но цифра оказалась ниже, чем в предыдущем месяце, поэтому руководитель хозяйства дал подчиненным указание переделать бухгалтерские документы, чтобы избежать возможной материальной или дисциплинарной ответственности за уменьшение поголовья дойного стада. Уточненные сведения, не соответствующие реальному положению дел, в итоге и поступили в органы статистики.

По итогам проверки в отношении руководителя хозяйства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 427 (служебный подлог с целью искажение данных госстатотчетности) УК. За подобные деяния он может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в совокупности получить либо штраф, либо срок лишения свободы до трех лет.-0-