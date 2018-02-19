Спасатели вытащили из горящей квартиры в Минске 3 человек, одного спасти не удалось

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 3.31 на номер 101 от жильцов поступило сообщение о запахе гари в подъезде пятиэтажки на ул. Кальварийской. "Когда спасатели прибыли на место, наблюдался дым средней концентрации из окон трехкомнатной квартиры. Работники МЧС через окно по лестнице спасли женщину и мужчину. Они не пострадали. С расположенных выше квартир были эвакуированы семь человек", - проинформировали в управлении.

В коридоре около входной двери квартиры был обнаружен 50-летний мужчина. "После обследования медиками он был госпитализирован с предварительным диагнозом "ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1-3 степеней (20% тела), отравление продуктами горения". От полученных травм мужчина скончался в больнице", - рассказали в управлении.

Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Минского городского управлениия МЧС