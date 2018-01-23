23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Семь человек пострадали при столкновении служебного автобуса с грузовиком под Пинском, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Пинского горисполкома.

Авария на автодороге М10 Гомель-Кобрин произошла сегодня около 8 часов. В районе деревни Новый Двор столкнулись грузовой автомобиль и служебный автобус детского реабилитационно-оздоровительного центра "Свитанак" Пинского района. От разбитого в результате столкновения стекла несколько пассажиров автобуса получили легкие повреждения. Всего медицинская помощь на месте была оказана семи пострадавшим. Все они являются работниками ДРОЦ "Свитанак" и направлялись к месту работы.

В 8.45 автомобили скорой медицинской помощи доставили пострадавших в Пинскую центральную больницу. Состояние пациентов стабильное, они направлены на амбулаторное лечение.-0-