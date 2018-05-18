Семь контрабандистов за два года вывезли из Беларуси в Польшу калийные удобрения на Br3,6 млн

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрабандисты за два года вывезли из Беларуси в Польшу калийные удобрения на 3,6 млн, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Главным следственным управлением устанавливаются обстоятельства контрабанды калийных удобрений в Польшу. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установили, что 46-летний уроженец Орши с шестью подельниками с января 2010-го по апрель 2012 года незаконно перевез в Польшу более 12,5 т минеральных калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий". Их общая стоимость свыше Br3,6 млн.

"Товар перевозился по поддельным документам, для чего использовались реквизиты ряда подконтрольных фигурантам субъектов хозяйствования на территории России. Для переправки товара через границу в таможенные органы предоставлялись заведомо ложные сведения о том, что калийные удобрения изготовлены российскими компаниями: ОАО "Уралкалий", ОАО "Сильвинит", ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот", - проинформировали в СК.

Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении семерых членов организованной группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228 УК (контрабанда). Им предъявлено обвинение, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями продолжается установление обстоятельств совершения противоправных действий, а также иных фактов преступной деятельности.-0-