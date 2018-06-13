Семейная пара из Перу прилетела в Минск по чужим паспортам

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара - граждане Перу - прилетела в Минск по чужим паспортам, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Во время паспортного контроля в пункте пропуска столичного аэропорта 11 июня одна из пассажирок рейса Милан-Минск предъявила документ, который ей не принадлежит. Во время разбирательства выяснилось, что паспорт она взяла у своей родственницы. "Происшествие имело продолжение: через несколько часов в режимной зоне пограничники выявили гражданина Перу, который заявил о потере паспорта на территории аэропорта. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина и ранее задержанная гражданка Перу - его жена - вместе прилетели в Беларусь с чужими документами, - рассказали в Госпогранкомитете. - Иностранец пропустил свою супругу вперед на паспортном контроле и увидел, что ее задержали. После этого он зашел в туалет, переоделся и решил подождать ухода пограничников. После двух часов ожидания гражданин Перу избавился от чужого паспорта: смыл его в унитаз".

Семейная пара задержана до установления личностей. За попытку нарушения госграницы в отношении женщины составлен протокол по ст.23.29 КоАП. За использование заведомо подложного документа законодательство Беларуси предусматривает и уголовную ответственность по ст.380 УК. В отношении гражданина Перу составлен протокол по ст.23.31 КоАП: за нарушение режима госграницы мужчине грозит штраф и депортация. Судьбу его жены решит суд.-0-