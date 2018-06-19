Семилетний велосипедист выкатился под колеса машины в Гродно

19 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Семилетний велосипедист выкатился под колеса "Ауди" в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП с участием ребенка произошло на стоянке у магазина по улице Поповича. Семилетний мальчик решил на велосипеде съездить к маме на работу.

Возле магазина он с тротуара скатился на парковку, что стало неожиданностью для водителя "Ауди". Велосипедист выскочил из-за припаркованной машины. Наезда избежать не удалось.

"Мальчику оказывалась медицинская помощь. Он получил ушибы и в госпитализации не нуждался", - отметили в ГАИ.-0-