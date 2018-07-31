31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семилетняя девочка попала под колеса минивэна в Копыле, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Авария произошла днем 30 июля на ул.Партизанской. 41-летний местный житель на Ford Galaxy наехал на внезапно выбежавшую на проезжую часть 7-летнюю девочку, жительницу Копыльского района. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. Водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности", - рассказали ГАИ.

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными при движении у мест, где могут быть дети, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок и особенно во дворах. Родителям рекомендуется повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге - как правильно переходить проезжую часть, где безопасно играть во дворе, где можно кататься на велосипеде.-0-