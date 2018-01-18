Семья из Могилева, ехавшая снимать порчу, попала в ДТП в Оршанском районе

18 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Оршанском районе столкнулись микроавтобус и легковушка: травмировано семь человек. О подробностях аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария случилась сегодня в 10.35 возле деревни Купелка (147-й км автодороги Витебск - Гомель - граница Украины). Здесь водитель микроавтобуса Volkswagen (житель Могилева 1962 года рождения) не справился с управлением при завершении обгона. Произошел занос задней оси автомобиля, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Mitsubishi, которой управлял житель Чашник Витебской области.

На момент аварии в микроавтобусе было пять человек, в легковушке - четыре. Травмы, в основном переломы, получили семь из них.

Сам водитель микроавтобуса не пострадал. Выяснилось, что он за прошлый год не единожды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В эту поездку мужчина вез в Витебск свою семью (ехали снимать порчу) и взял двоих случайных попутчиков, которых нашел в интернете.-0-