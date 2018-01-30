30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья из трех человек погибла при пожаре в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного четырехквартирного дома в д. Песковцы работники МЧС получили сегодня в 00.53. Погибли 60-летний хозяин квартиры, его 55-летняя жена и 30-летний сын. Огнем на лестничной площадке второго этажа был уничтожен диван, закопчены стены и потолок.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении, проинформировали в управлении.-0-
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