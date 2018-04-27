Сенненские следователи с начала года возбудили 9 уголовных дел о незаконном хранении оружия

27 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сенненские следователи с начала года возбудили девять уголовных дел, связанных с незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Восемь из них уже окончены и переданы прокурору для направления в суд.

Так, 46-летний житель района в сентябре прошлого года нашел в лесу вблизи железнодорожной станции возле деревни Старая Белица ружье, которое, согласно заключению эксперта, является нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, и изготовлено самодельным способом. В находке было более 70 винтовочных патронов. "Мужчина не сообщил о своем приобретении правоохранительным органам и незаконно перенес данные боеприпасы и огнестрельное оружие домой, где хранил до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения обыска в январе текущего года", - отметила Светлана Сахарова.

В производстве следователей также находилось уголовное дело по обвинению 76-летнего жителя деревни Заслоновка, незаконно хранившего с 2000 года по март 2018-го без специального разрешения по месту жительства более 90 г пороха. Кроме того, 41-летний житель деревни Домашево в августе 2008 года нашел в лесу 13 винтовочных патронов и хранил их дома в течение десяти лет.

"В большинстве случаев такие преступления выявляются сотрудниками органов внутренних дел при проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также в результате осмотров и обысков жилищ при расследовании уголовных дел, находящихся в производстве следователей по фактам совершения других преступлений", - добавила Светлана Сахарова. Она также подчеркнула, что правоохранители регулярно проводят профилактические акции по добровольной сдаче в органы внутренних дел огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сдать запрещенный арсенал в органы внутренних дел можно в любое время. В таком случае человек освобождается от уголовной ответственности.-0-