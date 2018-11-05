5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серийного квартирного вора задержали в Гродно, выйти на след подозреваемого помогла совместная работа сотрудников милиции и Госкомитета судебных экспертиз. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Выявить вора удалось после кражи в квартире на ул.Домбровского. Хозяева обнаружили пропажу денег и обратились за помощью в правоохранительные органы. Похитителя задержали. "Он проникал в жилье через окна, которые были оставлены на проветривание. Затем аккуратно проходил по дому и забирал денежные средства. После мужчина обратно закрывал окно - так, чтобы у хозяев дома не сразу возникли подозрения. Потерпевшие обнаруживали пропажу через некоторое время", - проинформировали в УВД.

Сейчас 34-летний задержанный подозревается в 6 эпизодах краж.-0-