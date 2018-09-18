Серийного похитителя трансформаторов задержали в Гродно

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серийного похитителя трансформаторов с железной дороги задержали в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1977 года рождения решил добывать цветной металл из трансформаторов, расположенных у путей. "В начале июля пять трансформаторов были похищены у железной дороги неподалеку от предприятия "Химволокно". При демонтаже устройства у диспетчеров загорается сигнал о прибытии на участок поезда, однако никаких составов на тот момент там не было. Пропажу выявила отправленная на место ремонтная бригада", - рассказали в пресс-службе УВД. Тогда вора выявить не удалось.

Оборудование восстановили. Но спустя месяц трансформаторы вновь были похищены. Через несколько дней аналогичная кража произошла неподалеку. Милиционеры совместно с железнодорожниками начали активно отрабатывать местность вокруг.

Было обнаружено место, где злоумышленник разбирал трансформаторы и обжигал медную проволоку. Установили пункт приема вторсырья, куда сдавался металл из украденного оборудования. Вскоре был задержан и сам злоумышленник.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".-0-