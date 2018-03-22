Серийного вора аккумуляторов задержали в Лиде

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серийного вора автомобильных аккумуляторов задержали в Лиде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Лиде сотрудниками милиции задержан местный житель 1990 года рождения. "В сферу интересов молодого человека входили исключительно аккумуляторы. Товар обладает достаточной степенью ликвидности. Его можно продать либо сдать", - рассказали в пресс-службе УВД.

Работал злоумышленник по ночам. В одном из гаражных массивов он снял батарею с легкового автомобиля, а также похитил два аккумулятора с припаркованной фуры. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-