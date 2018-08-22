Серийного вора велосипедов задержали в Молодечно

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно по подозрению в совершении серии краж велосипедов задержан 25-летний местный житель, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

По мнению правоохранителей, на счету молодого человека минимум 11 краж. Девять велосипедов удалось найти, вскоре их вернут законным владельцам.

Заявления о кражах в Молодечненский РОВД стали поступать с середины июня. Практически во всех случаях преступления происходили ночью. Для злоумышленника не были препятствием ни магнитные двери подъездов, ни так называемые противоугонные тросики, которыми владельцы пристегивали свои велосипеды.

Оперативники предположили, что вор имеет определенный криминальный опыт, так как не оставлял следов на месте преступления. Даже перерезанные тросики он забирал с собой и позже избавлялся от них. Злоумышленника задержали, когда он возвращался домой с очередной кражи с двумя велосипедами. Еще один оперативники обнаружили в подвале.

Как выяснилось, преступную деятельность молодой человек продолжил после того, как в начале июня вернулся домой после отбытия наказания за кражи из автомашин и угоны. Похищенные велосипеды он отвозил на электричке в Минск и продавал на рынке в Ждановичах. Цену за почти новый велосипед молодой человек выставлял на порядок ниже его реальной стоимости, поэтому покупатели появлялись быстро.

Задержанный начал давать признательные показания. Сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД проверяют его на причастность к другим кражам велосипедов, а также кражам имущества из автомашин.-0-